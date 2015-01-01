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  5. Чехол-рюкзак Course ФЬЮЖН для сноуборда 155 см Stroke сб024.155стр.

Чехол-рюкзак Course ФЬЮЖН для сноуборда 155 см Stroke сб024.155стр.

Артикул: сб024.155стр
Код товара: 54024
Чехол-рюкзак Course ФЬЮЖН для сноуборда 155 см Stroke сб024.155стр.
Чехол-рюкзак Course ФЬЮЖН для сноуборда 155 см Stroke сб024.155стр.
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Описание

Универсальный чехол-рюкзак для сноуборда позволяет хранить и перевозить доски с ботинками и оборудованием самолетом и наземным транспортом.

Особенностью этого чехла - рюкзака являются съемные регулируемые с 2х сторон лямки на задней части чехла, которые позволяют переносить чехол как рюкзак на спине. Регулируемая нагрудная стяжка значительно повышает комфортность использования, особенно при длительных переходах.

Размер 155*29*15 см - увеличенный размер чехла позволяет разместить в нем сноуборд, ботинки, шлем, вещи.

Удобный доступ к внутреннему объему за счет полного открытия верхней части чехла.

Мощная молния с двумя ползунками

Внешний материал - армированная ткань, устойчивая к истиранию, воздействию воды и ультрафиолета. Между внешним и внутренним материалом находится слой мягкого пенополиуретана, замечательно защищающий Ваше оборудование. Прочные, ровные швы, персональный контроль качества.

 Конструктивные особенности:

  • трехслойная защитная конструкция защищает снаряжение со всех сторон;
  • усиленные мысок и пятка предотвращают протирание чехла в самых напряженных местах;
  • три поперечных стягивающих ремня;
  • удобная объемная ручка и регулируемый съемный плечевой ремень.
  • Материал: NEYLON 600 D PVC, пенополиэтилен 5мм, Oxford240 PU.
Материал нейлон
Объем 71 л
Страна бренда Россия
Страна-производитель Россия
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Звоните: 

+7 (495) 133-58-64
+7 (800) 302-99-26

Пишите: pragashop.ru@yandex.ru

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