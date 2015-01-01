Чехол-рюкзак Course ФЬЮЖН для сноуборда 155 см Stroke сб024.155стр.
Универсальный чехол-рюкзак для сноуборда позволяет хранить и перевозить доски с ботинками и оборудованием самолетом и наземным транспортом.
Особенностью этого чехла - рюкзака являются съемные регулируемые с 2х сторон лямки на задней части чехла, которые позволяют переносить чехол как рюкзак на спине. Регулируемая нагрудная стяжка значительно повышает комфортность использования, особенно при длительных переходах.
Размер 155*29*15 см - увеличенный размер чехла позволяет разместить в нем сноуборд, ботинки, шлем, вещи.
Удобный доступ к внутреннему объему за счет полного открытия верхней части чехла.
Мощная молния с двумя ползунками
Внешний материал - армированная ткань, устойчивая к истиранию, воздействию воды и ультрафиолета. Между внешним и внутренним материалом находится слой мягкого пенополиуретана, замечательно защищающий Ваше оборудование. Прочные, ровные швы, персональный контроль качества.
Конструктивные особенности:
- трехслойная защитная конструкция защищает снаряжение со всех сторон;
- усиленные мысок и пятка предотвращают протирание чехла в самых напряженных местах;
- три поперечных стягивающих ремня;
- удобная объемная ручка и регулируемый съемный плечевой ремень.
- Материал: NEYLON 600 D PVC, пенополиэтилен 5мм, Oxford240 PU.