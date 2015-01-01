Чехол-рюкзак Course ФЬЮЖН для сноуборда 155 см Stroke сб024.155стр.

Описание

Универсальный чехол-рюкзак для сноуборда позволяет хранить и перевозить доски с ботинками и оборудованием самолетом и наземным транспортом.

Особенностью этого чехла - рюкзака являются съемные регулируемые с 2х сторон лямки на задней части чехла, которые позволяют переносить чехол как рюкзак на спине. Регулируемая нагрудная стяжка значительно повышает комфортность использования, особенно при длительных переходах.

Размер 155*29*15 см - увеличенный размер чехла позволяет разместить в нем сноуборд, ботинки, шлем, вещи.

Удобный доступ к внутреннему объему за счет полного открытия верхней части чехла.

Мощная молния с двумя ползунками

Внешний материал - армированная ткань, устойчивая к истиранию, воздействию воды и ультрафиолета. Между внешним и внутренним материалом находится слой мягкого пенополиуретана, замечательно защищающий Ваше оборудование. Прочные, ровные швы, персональный контроль качества.

Конструктивные особенности: